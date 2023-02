Un bebeluș de zece zile, salvat după ce și-a petrecut aproape jumătate din viață sub dărâmături, în Turcia

10:10

„Privirea din ochii acestui copil m-a atras. Nu știu de ce, dar de îndată ce s-a uitat la mine, am început să plâng”, povestește un medic din Siria. De luni, ... Post-ul „S-a uitat la mine și am început să plâng”. Medic, despre drama unui copil găsit sub ruine cu părinții și frații morți alături apare prima dată în Unica.md.