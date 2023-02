Actorul Harrison Ford: „Știu cine naibii sunt”

Actorul este mai ocupat ca niciodată cu „Shrinking”, „Indiana Jones and the Dial of Destiny” și „1923”, informează Hollywood Reporter. Am încercat să-i facem pe pictograma încântător de 80 de ani să ne spună despre viața lui și cele mai recente proiecte. Iată cum a mers. „Încerc să ajung cu mintea goală și cu inima […] Articolul Actorul Harrison Ford: „Știu cine naibii sunt” apare prima dată în ea.md.

