Atac masiv rusesc cu rachete împotriva Ucrainei // Explozii la Kiev, reţeaua electrică vizată, antiaeriana activată

15:50

Salvatorii moldoveni plecați în misiune în Turcia au reușit să scoată de sub ruinele unui bloc un băiețel de trei ani. Acesta a supraviețuit după ce a stat sub dărâmături timp de patru zile în urma cutremurelor devastatoare produse luni. Potrivit Ministerului de Interne, copilul a fost recuperat în siguranță după echipajul de specialiști a reușit să-l găsească sub dărâmături. Salvatorii au utilizat mijloace specializate de căutare. După ce au stabilit că acesta se afla blocat în construcția pu...