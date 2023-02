Campanie de colectare a ajutoarelor pentru sinistrații din Turcia

09:30

Fetița din Siria a cărei mamă a murit după ce a născut-o, sub ruinele casei lor, are acum un nume: Aya, care în arabă înseamnă ”un semn de la Dumnezeu”, scrie The Guardian. Cum părinții ei și toți frații săi au murit, un frate al bunicului o va lua în îngrijire după ce va fi externată din spital.