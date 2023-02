În centrul Chișinăului va fi organizat un târg de primăvară. Ce îi așteaptă pe vizitatori

10:40

Ministrul Economiei Dumitru Alaiba susține că registrul de reclamații, obligatoriu în Moldova, va fi înlăturat. Potrivit oficialului, registrul ar fi „util doar pentru un inspector care vrea să te hărțuiască și să stoarcă mită din tine”. În plus, Alaiba spune că în Europa „așa practică învechită nu vezi”. „Acum avem sistem de petiționare, inclusiv electronic”, […] The post „Книга жалоб – o moștenire sovietică”. Alaiba spune că registrul nu protejează consumatorii și va fi eliminat appeared first on NewsMaker.