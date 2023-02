„Nu este o noutate pentru noi”. Ministra Revenco, despre declarația lui Zelenski cu privire la planul Rusiei în Moldova 

09:00

Artistul din Republica Moldova Dan Bălan a fost inclus în lista liderilor de opinie publică ale căror rețele de socializare sunt monitorizate de agenția rusă Roskomnadzor. Jurnaliștii de la Vajnîie istorii au primit acces la o scurgere de date la una dintre subsidiarele Roskomnadzor. Împreună cu Bălan pe listă sunt scriitori ruși, regizori și muzicieni (de exemplu: […] The post Investigație jurnalistică: artistul din Moldova Dan Bălan – monitorizat de agenția rusă Roskomnadzor appeared first on NewsMaker.