Tauber i-a adus lui Gavrilița o pereche de cătușe

Starea de urgență în energetică a fost prelungită cu 60 de zile. În timp ce prim-ministra Natalia Gavrilița a venit la tribuna Parlamentului să argumenteze decizia, deputații Blocului Comuniștilor și Socialiștilor au părăsit sala de plen. Iar Mariana Tauber, deputată a Partidului „ȘOR”, i-a adus lui Gavriliță o pereche de cătușe, însoțite de mesajul „Poporul […] The post Tauber i-a adus lui Gavrilița o pereche de cătușe appeared first on Cu Sens.

