Soldații americani și francezi exersează cu HIMARS în România

Trupe americane și franceze făcând parte dintr-un grup de luptă NATO din România participă la exerciții militare pe litoralul Mării Negre pentru a testa capacitatea de apărare a alianței în flancul estic, înaintea împlinirii unui an de la invadarea Ucrainei învecinate de către Rusia. ### Vezi și... ### Zelenski vorbește de un plan rusesc de distrugere a democrației în R. Moldova Associated Press (AP) a relatat că la manevrele de luptă comune de joi de pe poligonul de la Capu Midia, ținute sub g...

