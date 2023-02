Cutremure in Turcia si Siria. Traume, foame, sete, temperaturi sub 0 grade si praf care ingreuneaza respiratia: „Niciodata nu as interzice nimanui sa aiba speranta” - VIDEO

Cutremure in Turcia si Siria. Traume, foame, sete, temperaturi sub 0 grade si praf care ingreuneaza respiratia: „Niciodata nu as interzice nimanui sa aiba speranta” - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md