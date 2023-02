VIDEO Revenco despre hartă interactivă a adăposturilor anti-aeriene, care pot fi utilizate temporar. Vezi unde se află

17:40

Londra are în vedere posibilitatea de a furniza avioane de luptă la Kiev, dar nu în viitorul apropiat. Marea Britanie are suficiente avioane, dar acestea nu vor fi cedate dacă acest lucru reprezintă o amenințare la adresa securității țării. Despre asta s-a anunțat joi, 9 februarie curent, prin purtătorul de cuvânt al lui Sunak. Marea […]