Igor Boțan: Moldova nu are altă soluție decât să susțină decizii pe care le adoptă UE

16:20

Deputații Partidului Socialiștilor au depus la Curtea Constituțională o sesizare prin care solicită să fie efectuat controlul constituționalității unor prevederi din Codul Electoral, recent modificat. În opinia socialiștilor, normele contestate îngrădesc dreptul cetățenilor de a avea parte de un proces electoral democratic, transmite IPN. Printre normele cu care socialiștii nu... The post Socialiștii, la Curtea Constituțională. Nu sunt de acord cu unele prevederi din Codul Electoral appeared first on Portal de știri.