Veronica Dragalin: Un procent din banii confiscați pe dosarele de rezonanță ar putea fi direcționați pentru remunerarea procurorilor.

21:10

România rupe dependenţa de gazul rusesc. Deficitul va fi acoperit din Marea Caspică, după ce am bătut palma cu Azerbaidjan. Şi Europa îşi pune speranţa în azeri, ba chiar micul stat din Caucaz ar putea furniza şi electricitate din surse regenerabile, anunță Observator. Romgaz și azerii de la Socar au semnat contractul pentru un miliard ... România renunță la importurile de gaz rusesc în favoarea celui azer, iar Moldova ar putea fi printre beneficiari – Ce spune Andrei Spînu despre parteneriatul energetic româno-azer