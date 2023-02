Prima parcare supraetajată automatizată din Chișinău, deschisă. Care sunt tarifele

14:00

UPDATE 13.30: Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenskii, se află într-o vizită de lucru în Marea Britanie. Volodimir Zelenskii, s-a întâlnit cu prim-ministrul Marii Britanii, Rishi Sunak și urmează să țină un discurs în Parlamentul britanic. Sunak a anunțat acest lucru pe Twitter , relatează Ukrinform. Welcome to the UK, President @ZelenskyyUa. #SlavaUkraini pic.twitter.com/rMoBTC3ken — Rishi Sunak (@RishiSunak)...