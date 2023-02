„I-am cumpărat fiicei mele un mormânt!” O mamă își plânge fata prinsă sub dărâmături, în casa pe care i-a făcut-o cadou cu doar 3 zie înainte de cutremur

20:10

Guvernul României a aprobat, prin hotărâre, deschiderea punctului internaţional de trecere a frontierei de stat cu Republica Moldova, Bumbăta – Leova, precum şi înfiinţarea Punctului Vamal de Frontieră Bumbăta. Informațiile au fost confirmate pe 8 februarie de către purtătorul de cuvânt al Executivului, Dan Cărbunaru. Cărbunaru a precizat că decizia a fost luată pentru fluidizarea […]