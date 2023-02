Iranul a modificat și îmbunătățit bombele din dronele cu care Rusia atacă Ucraina

15:50

Salvatorii moldoveni, plecați în misiune în Turcia, au reușit să salveze viața unui băiețel de trei ani chiar în prima zi de misiune, anunță responsabilii Ministerului de Interne. „Copilul a fost recuperat în siguranță, după ce echipajul de specialiști a reușit să-l găsească sub dărâmături. Micuțul a fost prins sub ruine timp de patru zile.