Seism: Liderii UE îi transmit lui Erdogan solidaritatea cu poporul turc. Bilanțul victimelor în Turcia și Siria a depășit 17.500

În timpul apropiat se împlinește un an de când a început războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei vecine. Un an de război crud, cu sute de mii de oameni omorâți și răniți, inclusiv civili și copii, milioane de oameni refugiați, intern strămutați și deportați pe meleaguri străine, zeci și sute de localități complet sau parțial distruse, distrusă infrastructura critică pe o mare parte din teritoriul Ucrainei, care a lăsat alte milioane de oameni fără condiții elementare de viață în plină iarnă: fără curent electric, căldură, apă potabilă și hrană. Asta s-a întâmplat timp de un an la câteva zeci sau sute de kilometri de Republica Moldova și asta nu a avut cum să nu influențeze puternic, dramatic și chiar periculos viața oamenilor din Republica Moldova. Cum s-au descurcat oamenii din Moldova în această perioadă și ce rol au avut clasa politică, în general, guvernarea și opoziția politică, în particular? Ce schimbări s-au produs în mentalitatea și comportamentul societății moldovenești, dacă s-au produs? Despre aceasta au discutat participanții la dezbaterea publică „Republica Moldova la un an de război de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei: provocări, oportunități, soluții”, organizată de Agenția de Presă IPN.