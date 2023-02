Borosan: Cauza avariei de la Termoelectrica ar fi utilajul vechi și termenul depășit de exploatare

15:50

Consiliul de administrație al Agenției pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a abrogat hotărârea privind interzicerea exportului energiei electrice din Republica Moldova în perioada stării de alertă pe piața energiei electrice. Regulatorul își argumentează decizia prin faptul că S.A. „Energocom" are asigurate cantitățile necesare de energie electrică, semnând cu Centrala de la Cuciurgan un contract de ...