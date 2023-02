Bloggerului Nekoglai i-a fost intentat un dosar penal pentru denigrarea șefei „Ligii pentru internet în siguranță” din Rusia

14:20

Subsecretarul de stat pentru creștere economică, energie și mediu din cadrul Departamentului de Stat al SUA Jose W. Fernandez va efectua o vizită la Chișinău. Subsecretarul de stat va discuta cu autoritățile Republicii Moldova. Oficialul se va afla în țara noastră în perioada 8-10 februarie. Anunțul a fost făcut de reprezentanții Ambasadei SUA în Republica