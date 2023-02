Alaiba numește #LegiAiurea condica de reclamații și vrea să o elimine: Registru semi-mort

07:50

Bilanţul cutremurelor care au devastat Turcia şi Siria a trecut de 15.000 de morţi, la mai bine de 72 de ore după primul şi cel mai puternic seism. După acest interval, scad considerabil şansele de supravieţuire ale celor încă blocaţi sub dărâmături. Mai ales că şi temperatura a coborât la câteva grade sub zero, în […]