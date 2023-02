Horoscop 9 februarie – BALANŢA – poate să ia acei bani pe care-i aşteptaţi

05:40

Drama unei românce din Spania care trăiește într-o mașină, alături de doi câini: "Sunt familia mea, nu am de gând să-i abandonez" În vârstă de 42 de ani, Alina locuiește în Spania de 22 de ani, iar situația cu care se confruntă în prezent nu este una fericită. Pentru că și-a pierdut slujba și nu […]