Energocom, Moldovagaz, Moldovatransgaz și Vestmoldtransgaz, în ședință. Ar putea fi schimbat sistemul de măsurare a gazelor

21:40

Uniunea Europeană, Regatul Țărilor de Jos și Statele Unite ale Americii salută încheierea primei etape a procedurii de pre-vetting a 28 de candidați pentru funcții judiciare în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). La etapa următoare, Comisia de pre-vetting se va concentra pe evaluarea pentru posturile de membri CSM a încă nouă candidați prezentați de […] The post UE, Olanda și SUA salută încheierea primei etape a procedurii de pre-vetting: „Susținem reformele” appeared first on NewsMaker.