(VIDEO) UTA Găgăuzia a deschis un cont pentru colectarea de fonduri pentru „poporului frățesc”: Nu putem fi indiferenți

Fotografia unui tată care și-a pierdut fiica în cutremurul care a lovit luni Turcia și Siria a făcut înconjurul lumii și a stârnit valuri de compasiune, scrie Libertatea. Ghemuit în ruinele unui bloc din orașul turc Kahramanmaraș, un bărbat ține strâns mâna fiicei sale moarte. Este Mesut Hancer. Pe fiica lui de 15 ani o […]