Guvernul României a aprobat deschiderea noului punct de trecere a frontierei cu R. Moldova, Bumbăta-Leova

14:10

Zelenski a ajuns la Londra într-o vizită surpriză; Va discuta cu regele Charles și cu premierul Rishi Sunak Președintele Volodimir Zelenski a ajuns, miercuri, la Londra, în a doua sa vizită oficială într-o țară străină de când a început invazia rusească în Ucraina. Liderul ucrainean urmează să se întâlnească cu prim-ministrul Rishi Sunak dar și cu regele Charles al III-lea și va susține un discurs în fața Parlamentului britanic, transmite Digi24. Welcome to the UK, President @ZelenskyyUa. • ...