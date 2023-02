Un nou cutremur, cu magnitudinea de 5,4 grade, s-a produs în Turcia. Acesta a fost urmat de zeci de replici

16:30

Șeful Poliției de Frontieră Rosian Vasiloi a avut pe 7 februarie o întrevedere cu factorii de decizie din Sectorul Poliţiei de Frontieră Aeroportul Internaţional Chişinău. Oficialii au discutat mai multe subiecte de ordin operațional, printre care capacitarea Centrului Regional de Coordonare în cadrul sectorului, cu dezvoltarea infrastructurii necesare și dotarea cu echipamente speciale, inclusiv pentru […] The post Moldova implementează noi mecanisme de trecere a frontierei la Aeroportul Chișinău appeared first on NewsMaker.