27 de moldoveni de negăsit deocamdată, în urma cutremurului din Turcia

13:30

În decursul ultimilor ani, FinComBank se dezvoltă activ, oferind noi abordări, soluții tehnologice și inovații în domeniul bankingului digital. Pentru a răspunde așteptărilor și nevoilor clienților, pentru prima data în Moldova, FinComBank a lansat în aplicația mobilă serviciul pentru a realiza transferuri între bănci – P2P by Phone, care este disponibil atât pentru transferuri naționale, […] The post FinComBank împreună cu Visa a lansat serviciul „P2P by Phone” pentru transferuri naționale și internaționale appeared first on NewsMaker.