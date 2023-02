LIVE // „Barometrul de afaceri din Republica Moldova”, prezentat de Asociația Investitorilor din România

16:00

Imagini dramatice cu eforturile de salvare a victimelor cutremurelor devastatoare din Turcia și Siria continuă să apară pe rețelele sociale. Lângă Alep, un tată sapă cu mâinile goale prin moloz pentru a-și scoate fetița de sub dărâmături, conform Sky News, citat de hotnews. Scenele dramatice au avut loc în orașul sirian Jindires (la nord de Alep), aflat sub controlul opoziției. „Nu te speria, tata este aici”, se aude în videoclipul emoționant cu bărbatul care reușește să își scoată fetița de sub...