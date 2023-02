Horoscop – pentru Fecioară se poate să fie o zi bănoasă

10:50

Mișcarea Pentru Popor, care a reunit mai multe formațiuni politice și asociații obștești, aleși locali etc., inițiază colectarea semnăturilor din partea cetățenilor țării pentru a obliga Guvernul să plătească integral facturile la energia electrică, termică și gazele naturale pentru trei luni de iarnă (decembrie 2022-februarie 2023) pentru consumatorii casnici, transmite INDEX. O declarație în acest […] The post BREAKING NEWS: Guvernul trebuie să plătească integral facturile pentru lunile de iarnă la energia electrică, termică și gaze naturale first appeared on NEXTA.