Show-ul MPP – o versiune upgradată a debutului lui Șor la Orhei, în 2015

Ceea ce face acum asa zisa Miscare pentru Popor e o versiune upgradata a show-ului cu care Șor a debutat la Orhei, inainte de alegerile din 2015. E un joc pervers, agresiv, populist, coruptional. Dar, sa recunoastem, e un joc bine calculat si talentat. Loviturile tintesc fix, chiar daca se dau sub centura adversarului. Iar publicul, fascinat ...The post Show-ul MPP – o versiune upgradată a debutului lui Șor la Orhei, în 2015 first appeared on Radio Orhei.

