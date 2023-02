În 2025, Moldova ar putea să dispună de o linie electrică, direct spre Chișinău, care să ocolească MGRES-ul de la Cuciurgan

16:20

Rămasă fără lumină la blocul administrativ, din cauza datoriilor, întreprinderea ,,Apă-Canal Chișinău” anunță că întreaga activitate i-a fost perturbată, iar efectele negative sunt declanșate în lanț. „La Botanica și Telecentru nu ajunge deja apă la unele blocuri, din cauza deconectării energiei electrice la blocul Central de la SA ,,Apă-Canal Chișinău”. Apa în rețele nu are ... Anunț oficial! Locuitorii de pe ce străzi vor rămâne în această seară fără apă The post Anunț oficial! Locuitorii de pe ce străzi vor rămâne în această seară fără apă appeared first on Politik.