Reprezentantul Cehiei la Eurovision i-au dedicat cântecul Ucrainei. Ascultătorii prevăd victoria

21:40

Președinta țării Maia Sandu a venit să le ureze „drum bun” celor 55 de salvatori ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI, care au pornit spre Turcia, unde vor ajuta la salvarea oamenilor din localitățile afectate de cutremurul devastator. „Două seisme de o magnitudine neobișnuit de puternică au zguduit noaptea trecută și astăzi […] The post (FOTO) Maia Sandu a discutat cu cei 55 de salvatori moldoveni ai IGSU, care au plecat să ajute la salvarea oamenilor din Turcia appeared first on NewsMaker.