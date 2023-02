Aflat într-o vizită surpriză la Kiev, ministrul german al Apărării anunță că Ucraina va primi 100 de tancuri Leopard

11:00

Imaginile surprinse în timp ce seismele zguduie Turcia sunt tulburătoare. După dezastrul provocat de cutremurul din timpul nopții a cărui magnitudine a fost revizuită la 7,8 grade, o replică neobișnuit de puternică a lovit din nou la ora prânzului. Camera de bord a unui șofer a înregistrat secunda în care seismul începe, iar clădirile, deja șubrede, se prăbușesc, transmite Digi24. Demolition of buildings after the second big earthquake in Kahramanmaraş(Türkiye) yesterday#TurkeyEarthquake #Turkey...