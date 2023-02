BREAKING NEWS | Acuzații grave la adresa șefului IGP precum că ar fi luat “otkat”

07:20

Ultimul trimestru din 2022 s-a încheiat cu o abundență de venituri și profituri. Shell, cea mai mare companie petrolieră privată din lume, a anunțat joi că în anul 2022 a avut câștiguri de 40 de miliarde de dolari (36 de miliarde de euro), mai mult decât se aștepta și dublu față de acum un an, […] The post Efectele războiului din ucraina aduc miliarde giganților petrolieri first appeared on NEXTA.