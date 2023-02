Google lansează programul Bard, un serviciu similar Chat GPT

19:00

YouTube a lansat o nouă funcție, numită Go Live Together, care le permite creatorilor să găzduiască în comun fluxuri live. Oricine are peste 50 de abonați poate invita un oaspete să găzduiască un stream live