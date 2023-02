Interimat fără un termen exact la o întreprindere municipală din Orhei

22:00

Agenția pentru Supraveghere Tehnică a publicat graficul controalelor planificate pentru acest ac. Potrivit documentului în raionul Orhei vor fi verificate cca 20 de obiecte din domeniul construcțiilor, alimentare cu combustibil, minerit ș.a.Între obiectele verificate se numără construcția unui depozit în cartierul Bucuria al Orheiului, efectuată de Întreprinderea Municipală Servicii Comunal-Locative Orhei.O altă întreprindere S.A Regia ...