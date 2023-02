Președintele egiptean l-a sunat pe Assad pentru prima dată din 2014 pentru condoleanțe

10:00

Asociația de Fotbal din Ghana le-a cerut fanilor să „se roage” pentru fostul atacant de la Chelsea și Newcastle, Christian Atsu, care ar fi prins sub dărîmături în urma cutremurelor devastatoare din Turcia, informează BBC, transmite digi24.ro.Atsu, în vîrstă de 31 de ani, împreună cu directorul sportiv al clubului, Taner Savut, au fost prinși sub dărîmături la Kahramanmaras, unde îşi are sediu