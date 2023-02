GRAFIC Transnistria – partener de afaceri cu UE! Peste 67% dintre exporturi – orientate spre europeni

10:40

O femeie din Siria a născut sub dărâmături după cutremurul de luni. S-a întâmplat în regiunea Alep din Siria, iar mama nu a reușit să supraviețuiască. Aceasta și-a protejat copilul până la ultima suflare și l-a protejat cu propriul corp, informează Libertatea. Imagini cu micuțul scos de sub ruine au fost publicate de presa locală, […] Articolul Bebeluș, născut sub dărâmăturile din Siria. Mama și-a dat viața pentru el. VIDEO filmat în momentul salvării apare prima dată în Realitatea.md.