Fotolii ginecologice adaptate, donate de UNFPA la Bălți și Edineț

Curtea Europeană a Drepturilor Omului punctează încălcări grave în cauza ex-deținutului politic Valentin Eșanu împotriva Republicii Moldova. Potrivit avocaților, clientului lor i s-a încălcat dreptul de a nu fi reținut și arestat arbitrar, dreptul de a fi eliberat în timpul procedurii, dar și dreptul de a contesta într-un recurs arestul...