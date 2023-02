Învățământul românesc din Basarabia în perioada interbelică (1918-1940)

14:10

Întâlnirea cu Ana Cersac, directoarea grădiniței „Delia” din municipiul Ungheni, nu a fost una în care mi-am pregătit întrebările. A fost o discuție în care am descoperit omul din spatele funcției de director, care sună rigid și oficial. Din ora pe care am petrecut-o cu ea am înțeles că e persoana care pune preț pe […]