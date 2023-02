(VIDEO) Salvatorii moldoveni care au plecat spre Turcia au traversat frontiera de stat. Din echipă fac parte și 2 câini de căutare

10:30

Autorităţile italiene au anunţat luni că au ridicat o alertă de tsunami care viza zona de coastă din sudul ţării, emisă după un puternic seism produs în cursul nopţii în centrul Turciei şi nord-vestul Siriei, care a ucis şi rănit sute de persoane, transmite Reuters, citat de Digi24. Departamentul de Protecţie Civilă din Italia a […]