METEO: astăzi vom avea ninsori neînsemnate și până la -9 grade Celsius în termometre

Elena Diaconu, din orașul Soroca, nu și-a mai văzut și auzit unicul copil încă din anul 2020. Fiica ei este de negăsit după ce a plecat din spital, fiind atunci bătută de către concubin, scrie jurnal.md „Era luna aprilie, într-o zi de vineri. Se începuse pandemia. Am sunat-o, am vorbit. Eu des o întrebam de […]