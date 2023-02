O săptămână de doliu naţional în Turcia

05:20

Președintele României, Klaus Iohannis, are foarte puține șanse să preia mandatul de Secretar General al NATO de la Jens Stoltenberg, arată o analiză POLITICO. Klaus Iohannis are șanse foarte mici să preia ștafeta de la Jens Stoltenberg. Mandatul actualului secretar general al NATO, Jens Stoltenberg, expiră în luna septembrie a acestui an, însă nu este […] The post Klaus Iohannis are șanse foarte mici să preia ștafeta conducerii NATO first appeared on NEXTA.