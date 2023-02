55 de salvatori moldoveni de la IGSU au plecat în misiune în Turcia – Ce mesaj le-a transmis președintele Maia Sandu

12:20

Fostul deputat DA, Alexandru Slusari consideră că populația și agenți economici sunt nevoiți să suporte nejustificat devierile financiare de 6,5 lei per m3 de gaz la factură. Totul din cauza că Moldovagaz s-a transformat într-un intermediar care livrează gaz doar pentru malul stâng, iar facturile le achită cetățenii de pe malul drept la un tarif ... Slusari: Moldovagaz – Un intermediar inutil în aprovizionărea cu gaze – Trebuie substituit cu Energocom