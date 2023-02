Echipa „Victoria Nisporeni”, câștigătoarea Cupei Satelor

21:10

Statul va finanța traducerea lucrărilor autorilor autohtoni în limbi străine, precum și publicarea acestora peste hotare. Un proiect de lege în acest sens a fost votat joi de Parlament, transmite IPN. Orice editură din străinătate care are intenția să traducă și să publice un autor din Republica Moldova va putea...