Ex-președintele Georgiei, Mihail Saakașvili rămâne în arest. Instanța a respins solicitarea de eliberare a acestuia din motive de sănătate

08:40

Un cutremur puternic a avut loc în sud-estul Turciei, lângă granița cu Siria. Potrivit datelor preliminare, 76 de persoane au murit, iar 440 au fost rănite, scrie Radio Svoboda. Sub dărâmăturile a sute de clădiri sunt căutați supraviețuitorii. În țară a fost declarată stare de urgență. Potrivit Centrului Seismologic European-Mediteranean, epicentrul cutremurului a fost situat la […] The post FOTO/VIDEO Morți și răniți în Turcia după un cutremur de 7,8 grade: a fost afectată și Siria appeared first on NewsMaker.