Igor Boțan: Autoritățile la Chișinău au înțeles, în sfârșit, că separatismul este un pericol major

18:00

Frank Hoogerbeets, un cercetător olandez, a prezis cutremurul din Turcia încă de acum 3 zile printr-o postare publicată pe Twitter în 3 februarie, transmite ziare.com. „Mai devreme sau mai târziu va avea loc un cutremur cu magnitudinea 7,5 în această regiune (centru-sud Turcia, Iordania, Siria, Liban)”, a scris Frank Hoogerbeets pe Twitter vineri. Sooner or later there will be a ~M 7.5 #earthquake in this region (South-Central Turkey, Jordan, Syria, Lebanon). #deprem pic.twitter.com/6CcSnjJmCV —...