SIS a mai blocat un site, care promova informații false, incita la ură și război

12:50

Agenția Națională Transport Auto (ANTA) a stabilit tarifele plafon care pot fi aplicate la efectuarea transportului rutier de persoane, prin servicii regulate în trafic raional și interraional. Tariful pornește de la prețul mediu al produselor petroliere în perioada 28 ianuarie – 3 februarie și va putea fi aplicat din data de 6 februarie. Astfel, în […] The post DOC Se scumpesc călătoriile cu transportul rutier. ANTA a stabilit tarifele plafon appeared first on NewsMaker.