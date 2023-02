China oferă laptopuri pentru elevii refugiaţii din Ucraina care învață în R. Moldova

15:00

Imagini dramatice din Siria, cu un salvator care aleargă în brațe cu un copil mic scos de sub dărâmături au fost făcute publice. Între timp, în Turcia, oamenii povestesc că sapă de ore în șir cu mâinile goale căutând supraviețuitori sub clădirile prăbușite în urma cutremurului, transmite digi24.ro.