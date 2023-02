Avocatul Ion Moraru condamnat la 3 ani de închisoare, după ce a primit €10 mii pentru a influența persoane de la Procuratura Cimișlia

17:50

Orașul Odesa și o parte a regiunii Odesa au rămas fără electricitate. Este a doua oară timp de 24 de ore din cauza unui „accident pe scară largă" la una din obiectele cheie ale infrastructurii energetice. Anunțul a fost făcut de Ukrenergo, unicul operator al liniilor de transport de înaltă tensiune ale Ucrainei.