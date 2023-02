Zelenski: Ucraina este pregătită să ofere ajutor Turciei în urma cutremurului

12:00

Uniunea Europeană va consulta, în viitorul apropiat, giganții din Big Tech, cum ar fi Alphabet Inc (Google), Meta și Amazon.com Inc, printre altele, scrie Playtech. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Scopul acestor consultări are legătură cu subvenționarea costurilor rețelei de telecomunicații, conform unui document al Comisiei Europene, elaborat de curând. În plus, trebuie menționat că furnizori … Articolul Google, Facebook și Amazon ți-ar putea plăti conexiunea la internet: Proiectul UE care sancționează giganții tech apare prima dată în ZUGO.