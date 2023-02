MAEIE: Printre victimele cutremurului din Turcia nu sunt moldoveni

11:20

Un cutremur cu magnitudinea 7,8 a lovit sudul Turciei și a fost urmat de 42 de replici. Seismele s-au resimțit în toată zona de sud-est a Turciei, dar şi în Liban, Siria şi în Cipru. Aproape 300 de oameni au murit, iar peste o mie au fost răniți. Autoritățile se tem că bilanțul victimelor ar putea crește dramatic în orele următoare.Autoritățile din Turcia au trimis echipe de urgență și provizii în regiunile afectate și au declarat alarmă de nivel 4, care presupune solicitarea de asistență internațională de urgență. Cel puțin 130 de clădiri s-au prăbușit sau au fost afectate serios în provincia aflată în apropierea epicentrului. Seismul a avut loc la ora locală 04.17, la o adâncime de aproximativ 17,9 kilometri.Sute de oameni sunt încă prinși sub dărâmături, în timp ce salvatorii continuă căutările printre mormane uriașe de moloz. Aproape 900 de clădiri au fost distruse în provinciile Gaziantep și Kahramanmaras din Turcia, a declarat vicepreședintele Fuat Otkay. Un spital s-a prăbușit în orașul de coastă mediteraneean Iskanderoun. „Din păcate, în același timp, ne luptăm și cu condiții meteorologice extrem de severe”, a spus Oktay reporterilor.Situată în zona unor plăci tectonice importante, Turcia este afectată deseori de cutremure. În 1999, 18 mii de persoane au murit în urma unui cutremur devastator care a lovit țara. BREAKING NEWSIT IS ANNOUNCED THAT A TOTAL OF 1710 BUILDINGS HAVE BEEN DESTROYED DUE TO THE EARTHQUAKE IN TURKEY. There are aftershocks or buildings that have been damaged and subsequently demolished#Turkey #kahramanmaras #malatya #deprem #earthquakepic.twitter.com/UzET9pMNSa— Eren ☭ (@Eren50855570) February 6, 2023 Buildings continue to collapse in the Syrian governorate of Aleppo, as a result of the devastating earthquake that struck the city at dawn today!!!#earthquake #deprem #Syria #syria pic.twitter.com/uxA1odTGDr— Cumali (@porcumali) February 6, 2023 #earthquake in #Turkey hundreds of people removing rubble in search of survivors.#Turkiye #nurdagi #Anayazi #Gaziantep #Syria pic.twitter.com/rJTVTiKTSJ— uzii (@uziihashmi_) February 6, 2023 Prayers for Türkiye and Syria. Major earthquake hits Türkiye's southeastern cities and north cities of Syria. pic.twitter.com/2oBXsf4nhH— Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) February 6, 2023